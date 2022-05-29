桃園市警局婦幼隊呼籲民眾勇於報案求助，讓保護措施能及時介入。（桃園市警局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市警局婦幼隊與旅德插畫家徐沛瑄合作，透過畫筆讓法律變得平易近人，讓民眾一看就懂。（桃園市警局提供／陳夢茹桃園傳真）

《跟蹤騷擾防制法》即將於6月1日上路，各地警察局緊鑼密鼓整備人力及教育訓練，桃園市警局婦幼警察隊將補充11名警力，各分局家防官也將從原有的30名擴充至40名，且全數已在5月上旬到位培訓。此外更與插畫家合作將畫出跟騷行為，讓民眾能一眼就看懂。

婦幼隊巡官林柔甄表示，跟蹤騷防制法施行進入倒數階段，生硬的法條對民眾而言，有時不是這麼好理解，這次婦幼隊與旅德插畫家徐沛瑄合作，透過畫筆讓法律變得平易近人。徐沛瑄因身邊也有朋友曾遭受過跟蹤騷擾的困擾，因此她也認為能為推行《跟蹤騷擾防制法》盡份心力是非常榮耀的事情。

婦幼隊說明，跟騷行為有4大構成要件，包括「針對特定人」、「反覆或持續」、「與性或性別有關」及「違反意願使心生畏怖」，還有8大行為態樣「監視觀察」、「尾隨接近」、「歧視貶抑」、「通訊騷擾」、「不當追求」、「寄送物品」、「妨害名譽」及「冒用個資」。

婦幼隊指出，跟騷法明定跟蹤騷擾行為是刑事犯罪，警方接獲後可立即啟動刑事調查程序，分局家防官與婦幼隊會ㄧ次到位共同處理，並核發「書面告誡」給行為人，即時遏止再犯。行為人如經告誡後2年內再為跟蹤騷擾行為，被害人得向法院聲請保護令，禁止行為人接近，以保護自身安全，且行為人違反保護令時也可處3年以下有期徒刑。

婦幼隊提醒，除跟蹤尾隨外，不斷傳送訊息、寄送物品、追求邀約，甚至是由愛生恨威脅恐嚇，皆屬於《跟蹤騷擾防制法》規範的跟蹤騷擾行為，行為人可處1年以下有期徒刑。攜帶危險物品犯跟騷罪者，最重則可處5年以下有期徒刑。若有事實足認為行為人有反覆實行的狀況，有羈押必要也可預防性羈押。

婦幼隊呼籲民眾可下載「警政服務App」，運用報案定位、守護安全功能，提高自我保護能力，如不幸遇到類似的情況，可請立即撥打110或至派出所報案請求警察協助，並且盡可能地保持冷靜，利用錄音、錄影、截圖或向親友陳述等方式進行蒐證，以利完整還原遭跟騷過程，桃警已做好準備，強力遏止跟蹤騷擾行為，請民眾勇於報案求助，讓保護措施能及時介入。