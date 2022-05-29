農業局初步統計西瓜被害面積約60公頃，損害程度約25％。（台中市政府提供）

台中市西瓜、香瓜、龍眼及荔枝等作物今年因受3月下旬霪雨，影響授粉，5月又逢豪雨，導致根系受損、果實水傷及落果；副市長陳子敬29日陪同行政院長蘇貞昌視察龍井及大肚西瓜產區，爭取中央盡速公告辦理現金救助。蘇揆指出，，台中市西瓜主產區單日降雨量已符合公告辦理現金救助標準的天氣參數，請農 委會主動盡速公告台中市全市為辦理西瓜現金救助及低利貸款，其他受損品項，如符合氣象參數標準，也比照辦理。

農業局表示，台中市全市西瓜種植面積約294公頃，今年西瓜及香瓜因5月連續強降雨，造成根系受損，葉片枯黃死亡、部分中型果實水傷及腐爛，初步統計西瓜被害面積約60公頃，損害程度約25％，損失金額230萬2000元；冬瓜被害面積8.4 公頃，損害程度約25％，損失金額35萬元。

台中市龍井等地區27日降水量達100毫米以上，正逢西瓜中大果期，得按農業天然災害救助辦法第6條第6項規定，爭取中央直 接公告辦理現金救助及低利貸款。

農業局說，台中市全市龍眼種植面積約2186公頃，今年因2月連續降雨，造成部分花絮無法形成，多為營養稍，近期又遭逢豪雨造成落果嚴重；另荔枝種植面積約1837 公頃，因3月連續降雨，正值荔枝開花期，影響授粉或授精，造成後續著果不良，加上近期大雨，以致部分落果嚴重。

初步統計龍眼受損面積約562公頃，平均損害程度約37％，換算無收穫面積約224公頃，損失金額初估約2262萬元，另荔枝受損面積約577公頃，平均損害程度約35％，換算無收穫面積約200公頃，損失金額初估約2297萬元； 該局這周邀集農糧署中區分署、台中區農業改良場及相關區公所等前往主要產區勘查 後，已函農糧署爭取農委會辦理現金救助。

農業局強調，農委會今年5月20日已公告調整現金救助額度，如此次西瓜、龍眼、黑葉 荔枝災損經農委會公告辦理現金救助，每公頃可救助6萬2000元，糯米等新品種每公頃10 萬元，冬瓜每公頃4萬1000元；另台中市政府加碼補助西瓜、龍眼、荔枝每公頃1萬元、冬瓜每公頃3600元復耕資材，協助農民盡速復耕。