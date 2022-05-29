Fresh Foam X Hierro V7 MTHIERG7，3680元。（New Balance提供）

春夏之際，看準民眾喜愛到戶外享受休閒活動的商機，運動鞋品牌New Balance釋出全新一代「Fresh Foam X Hierro V7」山系越野鞋履。呼應近期風行的跨場域生活型態，本季的 Hierro V7不僅優化科技面的機能配置，更添加山系設計細節，讓邁步山徑間的探索穿搭不受限。此次形象特輯，特別邀請路跑女神雷艾美合作「野•好假期」形象特輯，以自在往返野營山林與城市道路之旅程銜接為靈感，詮釋鞋款無痕穿梭都市與山徑探索的各種可能。

本季Hierro V7搭載Fresh Foam X中底緩震科技，以多邊、凹凸的幾何形狀加上雷射切孔創造出緩衝空間，搭配上Vibram Mega Grip 黃金耐磨大底，提供絕佳的抓地力與防護力，其大小不一的大底刻紋，分散壓力、減緩地面反作用力，打造緩震、輕盈且穩定的腳感，就算在崎嶇路面也能行走自如。

Hierro V7表面織料採用特殊塗層，能夠抗污防潑水之外，也能避免髒污吸附於面料纖維。而 2022年全新配色更呼應了環境的原色，在透氣織紋上巧妙刻劃出山徑陵線，交織出山系與時髦兼具的外型。不論是剛開始接觸戶外活動的新手，或是踩點台灣山稜線的資深山客都適合穿搭。 值得一提的是，Hierro系列在製程上延續永續精神，其鞋面含有50％以上環境友善材質，以及一種以上環保鞋底材料，其中含至少3％生物基質或5％再生成分，售價3680元起。