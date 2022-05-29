中國為推廣其官方政治觀點的而進行的全球網路影響力行動，已獲致令人艷羡的成果，據外媒報導，目前有關新疆人權與新冠病毒起源等議題上，在西方主要網路平台，例如谷歌、必應(Bing)和YouTube，它們搜索排名最前列的都是中國官方發布的訊息。

《華爾街日報》報導，近幾年來中國官方有關新疆與新冠起源的訊息長期佔據西方網路門戶首頁搜索結果前列，據布魯金斯學會(Brookings Institution)和另一個華盛頓智庫——旨在研究和抵制專制政府影響的保障民主聯盟(Alliance for Securing Democracy)的一份新的報告指出，中國對其人權記錄和新冠病毒起源之立場的內容經常出現在谷歌、必應(Bing)和YouTube的搜索排名前幾名。

該研究報告指稱，這2個機構的研究人員發現，即使使用中性搜索詞，例如「新疆」等地名，中國官方的信息來源也表現良好。

全球最受歡迎的搜索引擎谷歌與YouTube影片分享平台在中國被屏蔽，用戶數量少得多的必應在中國可以使用，但有時會允許對中國用戶的敏感話題進行審查。

報導稱，這些網路搜索服務都使用算法來權衡來源的權威性或新鮮度等因素，作為搜索結果排名順序的依據。目前在YouTube關於「德特里克堡」(Fort Detrick)的前10個搜索結果中，中國官方媒體訊息佔了約一半。中國官方與媒體多次發布訊息，認為這個美軍的生物研究設施才是新冠的起源地，但這些訊息都未提出證據。

《華爾街日報》稱，中國在俄烏戰爭中將自己定位為中立方，但如果分析中國官方媒體對這場戰爭的報導可以發現，他們對這場戰爭的報導內容幾乎都與莫斯科的說法一致。分析人士認為，這場戰爭為中國創造了一個宣傳契機，將西方描繪為反派和麻煩製造者，同時提升自身形象。

報導還說，上述2個研究機構從去年11月到今年2月共120天期間發現，在YouTube上搜索「新疆」，幾乎每天都有來自中國官方媒體的內容出現在搜索結果的前列，在谷歌或必應的新聞網站上也有近90%的時間如此。