全美槍枝氾濫導致悲劇事件頻傳，尤其近期發生21名師生魂斷德州羅伯小學（Robb Elementary School），再次撼動國際社會。研究校園槍擊案件逾20年、前美國特勤局心理學家蘭達佐(Marisa Randazzo)表示，歷年校園槍手犯罪前有相似的4步驟，若能適時發現將有助於降低罪事件。
該項研究主要由美國特勤局(USSS)和聯邦調查局所(FBI)主導，蘭達佐告訴《每日郵報》，歷年來發生的多起校園槍擊事件顯示，槍手在鑄下大錯前都有類似行為模式，代表這不是百分之百阻止不了。她表示，「事出必有因，最重要的是如何避免悲劇重蹈覆轍。」
當槍手進行犯罪時，腦中的意識流大概是這樣運作。一、產生一個傷害人的念頭；二、著手計畫，甚至翻出過往案件研究以獲得靈感；三、準備武器、裝備；四、展開流血行動。過程可能需費時數周、數月，甚至數年。
報導指出，種種跡象表明德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）遵循上述4步驟，包括他告訴同事正在存錢買武器的訊息，在臉書與陌生人交談。「槍擊事件是事先計畫好的，而非衝動行事。」因此，向他人釋出暴力計畫相當合理又常見。
事實上，檢調人員透過事後與兇嫌進行談話發現，犯罪前一秒他們情緒上大多感到矛盾，當下開槍時總覺得沮喪，甚至想死。有些人覺得事情必須走到這一步，有些人則不然，反而不情願。
這就是為什麼校園槍擊案中「行為風險評估」被視為最佳工具，儘管各大專院校以及工作場域已有完善的風險評估小組，然而，加強地方執法部門訓練；教育孩童當獲得類似危險訊息時下一步該怎麼做；為孩童、青少年定期規劃心理疾病篩檢，這三大策略將有助於美國校園走向更安全、無虞的學習環境。
文章來源：MOST school shooters behave the same way BEFORE they attack which means we may be able to stop them, but only if we know what to watch for, writes DR. MARISA RANDAZZO, ex-Secret Service chief research psychologist
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。