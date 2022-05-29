今天在大聯盟場上道奇以3：2險勝響尾蛇，目前戰績來到32勝14敗，高居國聯西區龍頭，勝場數在全聯盟也僅次於洋基，狀況相當火熱，而當家明星外野手貝茲(Mookie Betts)更是一發不可收拾，除了連兩天開轟，他在5月瘋狂炸出11支全壘打，目前以14轟獨居國聯全壘打王，打擊率.301、攻擊指數.991。

洋基本季狀態火熱，但可能有些人忽略了西岸豪門道奇，他們同樣繳出非常驚人的表現，沒有白組黃金打線，除了新加入的弗里曼(Freddie Freeman)發揮穩定，開路先鋒貝茲可說是這個月最可怕的打者，5月狂敲11轟，差1支就能追平康帕尼拉(Roy Campanella)，並列隊史5月最多轟紀錄，目前貝茲還有3場機會。

今天對上響尾蛇貝茲4打數2安打貢獻1分打點、跑回1分，首局首打席就賞給響尾蛇先發投手凱利(Merrill Kelly)陽春炮，凱利此戰投5局被敲7支安打失掉3分，最後承擔敗投，而貝茲3局又貢獻了一壘安打，可惜隊友沒能延續攻勢，但5局他們打下了2分，由崔伊騰納(Trea Turner)建功，貝茲此局敲出滾地球出局。

接著道奇一路以3：2領先到最後，先發投手岡索林(Tony Gonsolin)投6局被敲4支安打失2分，有7次三振沒有保送，成功拿下勝投，本季的他銳不可擋，出賽9場奪5勝0敗，自責分率1.80。接著牛棚也發揮出色，賈斯汀(Justin Bruihl)、維西亞(Alex Vesia)、哈德森(Daniel Hudson)合投3局僅被敲1安打無失分，送出5次三振，強力封鎖比賽。