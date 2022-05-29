藝人王心凌（Cyndi）日前參加大陸節目《乘風破浪》，唱跳經典歌曲《愛你》再度爆紅，掀起「王心凌男孩」熱潮；而近日大陸網民最夯的話題，除了攤販吵架大媽的「退！退！退！」引發模仿潮，就屬王心凌的回憶殺最有愛，讓不少中年男粉抱著娃陶醉搖擺，其中還不乏有點舞蹈底子的網民自拍，令人看了不禁虧這過分熟練的樣子，多少有點少女心本性「隱忍爆發」的意味了，各種大叔跳《愛你》的畫面相當趣味。

大陸視頻主「下飯音樂」近日分享夯話題，其中之一是「退！退！退！」，當有人對著攤販大罵：「你們有沒有營業執照？你們是不是屬於非法經營？」，這時一位紅衣攤販的大媽大喊：「你管不到的，退！退！退！」，並搭配誇張的跺步及手指動作，有如隔空作法似地意圖逼退對方，這讓網民大虧「大媽吵架都自帶魔法屬性」，一時在對岸掀起各種模仿熱潮，風靡程度不讓阿翰「九天玄女降肉」專美於前。

王心凌的中年男粉有多瘋狂。（影片取自YOUTUBE 如被下架請見諒）

而不比上述魔音洗腦梗話題遜色的，莫過於王心凌《愛你》的再度爆紅，甜心教主在《乘風破浪》掀起回憶殺，凍齡偶像力驚艷了所有華語歌壇觀眾，讓不少步入中年的男粉看到目不轉睛，連手上正在打的遊戲都暫停了，手上抱著娃還直呼：「爸爸的青春」、「爺的青春回來了」。

下飯音樂形容，眾所周知中年男人的叛逆來得稍晚一點，近日王心凌的《愛你》炸出了全網的中年男粉，尤其這些男粉還是有點舞蹈功力在身上的，看他們的舞姿這過分熟練的樣子，多少有點少女心本性「隱忍爆發」的意味了，畫面中各種大叔跳《愛你》的模樣，果真令人莞薾。