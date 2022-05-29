星卉穿戴一整套「香燈腳」裝備參與白沙屯媽祖進香活動。（星卉提供）

星卉在經紀人的大舅家樓上觀看白沙屯媽祖回宮盛況。（星卉提供）

藝人星卉曾經兩度演媽祖，曾參與6部與媽祖有關的戲劇，近兩年都以具體行動參與白沙屯媽祖北港進香活動，今年因為疫情險峻，即將進新劇組拍戲的她擔心影響拍攝，因此戒慎恐懼，即便已穿戴全副「香燈腳」標準裝備，人也去了苗栗通霄白沙屯，也不敢往人多的地方群聚，只能遠遠恭送媽祖出發及恭迎媽祖回鑾，但她笑說，自己每天都在當「網路香燈腳」，透過網路直播跟著媽祖徒步進香，參與每一個重要時刻，甚至每天看相關影片看到天亮，「常常邊看邊感動到一直掉眼淚」。

星卉因經紀人林金俐故鄉在白沙屯，在當地有很多親戚，因此接連兩年都跟經紀人一起到白沙屯參與媽祖往北港進香盛事，但今年她只在拱天宮附近的大表哥家「遙送」及恭迎媽祖。她在媽祖進香期間多次以粉絲專頁身分一起觀看直播，被很多網友發現、開心問候。星卉解釋，其實她是刻意這麼做，因為今年似乎出現特別多網路酸民、以及一些中傷媽祖的不實言論，「我就是要告訴大家，我星卉是相信白沙屯媽祖的，我用行動表達支持、我就是相信媽祖！」

星卉說，在人心徬徨無助、脆弱的時候，信仰可以提供心靈最大的安定力量，不管任何宗教，都是在傳達善與感恩的正能量，大家都能自由選擇最能撫慰自己心靈的宗教信仰，「我自己也相信所有宗教所傳遞的慈悲大愛精神，所以看到這次白沙屯媽祖進香期間出現一些不實謠言、影片，希望提醒大家應該給予宗教信仰最大的尊重！」

她表示，面對疫情這麼嚴峻的時刻，希望大家都能夠學習白沙屯媽祖轎班與信徒的「勇」字精神，勇敢且勇往直前面對人生的各種挑戰與不安，時常懷抱感恩、慈悲的心，也讓善的循環綿延不絕地傳遞下去。

星卉也透露，平常擔任她助理的堂妹今年突然很熱血地獨自從台北騎機車、半夜淋著暴雨，山路上經過渺無人煙的「墓仔埔」，一度覺得遇到「魔神仔」超害怕，後又感覺自己受到天兵天將保護，花了4個多小時平安騎到通霄，就為了參與媽祖回鑾的最後一哩路。星卉的堂妹也在當天意外發現自己竟然與跟星卉經紀人有姻親關係。星卉笑說：「原來我跟經紀人小俐姐除了有相識20多年的緣分，還有這一層姻親關係！如果不是因為白沙屯媽祖，我們都不會知道原來緣份這麼深！」