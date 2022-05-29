明道享受坎城陽光。（恆星影業提供）

明道出席坎城影展相關活動。（恆星影業提供）

藝人明道以影展贊助商Chopard蕭邦品牌摯友身分獲邀出席75屆坎城影展，並以自創品牌Espérer 品牌創始人身份贊助影展舉辦的女性影展論壇及酒會，28日（台北時間29日）也參加電影節閉幕式官方晚宴，與眾多優秀電影人一起見證金棕櫚獎的誕生。明道現場見證所贊助的女性論壇嘉賓陳劍瑩導演以《海邊升起一座懸崖》獲得短片金棕櫚獎，他與陳劍瑩在論壇首次見面後，對方邀請他觀賞入圍短片，明道盛讚該片主角：「有著這個年紀看不出來的克制。」

明道在參與坎城影展期間克服時差，每天特別早起與妻子、小孩視訊，也不忘透過直播與粉絲互動，他介紹坎城風光，還在直播中大吃生蠔，分享生蠔吃法，讓粉絲看得直呼好想跟他同遊法國。而坎城旁停滿許多遊艇也讓明道驚呼連連，因為身旁好像沒有朋友擁有遊艇，讓他許願說：「也想買一艘。」

這是明道第一次參與坎城影展閉幕式，他身穿白色Brioni禮服踏上紅毯，期許明年可以全程的參與坎城影展開幕式及閉幕式活動，他對於短片金棕櫚獎《海邊升起一座懸崖》印象深刻，該片探討人與生存環境的聯結，描述隕石撞擊地球引發海底火山噴發，江邊小鎮隨時有被海水倒灌的風險，人們紛紛逃離，一名少女不得不離開熟悉的家鄉，與過去的一切告別，卻意外跟小鎮上的人們相遇，這座城市在記憶裡的樣子漸漸清晰起來。明道對於陳劍瑩導演透過短短15分鐘鏡頭語言，將片中少女面對鄉土情懷與勇敢離開舒適圈環境記憶猶新，他從影片感受華人女性在溫和之下擁有一股內在強大的能量。

明道一直關注女性話題，支持女性影人發展，他敏銳地發現，疫情期間直播和短影片發展更加迅速，而其中的許多創作者都是女性，「疫情期間，女性的力量、女性的行動力在全球華人間爆發，而短影片的爆發，更讓許多新銳的女性創作者有了更多可以發揮創作本能與一展長才的機會。」