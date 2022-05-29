1名女網友稱遇到爛公司，她說工作滿7個月已有3天特休，公司卻稱必須在指定日期休，此外她請2小時病假就被扣全部全勤獎金，公司稱為她升職每個月有5千獎金，日後又說獎金「被扣光」，但不說明扣除理由，讓她相當傻眼；有專業網友對此3點控訴做出分析，強調簽訂勞務契約時一定要看清楚內容。

「第一次遇到這麼爛的公司」該女網友在Dcard上發文表示，她日前在新任職的公司已經7個月，按勞基法規定應該有3天特休假，但公司卻稱特休假不是想休就能休，必須由公司決定日期，她起初想說自己很少請假，頂多未休完換成獎金而已，因此發文詢問網友公司此作法是否合乎規定。

1名女網友稱公司為她升職每個月有5千獎金，日後公司又說獎金「被扣光」，但不說明扣除理由，讓她相當傻眼。（翻攝自Dcard）

此外，該女網友說，她上個月因結膜炎請病假2小時看醫生，被公司扣了全勤，前陣子滿6個月時被公司通知升職為某部門的組長，每個月會有獎金5千元，但後來她領錢時卻發現月薪沒有增加，公司理由是「扣完了」，卻沒有解釋扣錢的理由，讓她不能接受。

其他網友解釋，特休部分確實公司違法，而請病假扣全勤部分則是看公司，若底薪低於基本薪資，那公司就必須依比例原則來扣全勤獎金，若原PO底薪已高於基本薪資，雇主要全扣或是按比例原則扣都是合法的，最後獎金部分本來就非勞基法保障範圍，全由公司說得算，「主要還是要在剛報到時簽訂勞務契約時，看清楚每項條款再簽名哦，若條款內有甚麼覺得不合理的，就快逃吧」。