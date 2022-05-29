基隆市政府今日於基隆火車站南站廣場加開BNT兒童疫苗施打站，提供1000個名額，總計944名兒童施打，接種作業於下午4時30分全數完成。市長林右昌表示，疫苗數量絕對充足，請家長放心。

基隆市政府設集中施打站，針對滿5歲到11歲學童施打BNT疫苗，上下午各提供500個名額，上午場次8時開始發放號碼牌，500張全數發放完畢。市府表示，雖然一早湧入大批民眾排隊，但動線與梯次有事先規劃，因此，號碼牌一發完，排隊人潮也隨之消解。

市府指出，原訂全日提供1000名孩童施打，最終上午施打493人，下午施打451人，共計944名兒童完成接種，還有剩餘名額。

林右昌說，只要是年滿5歲的學齡前小朋友，無論就讀公幼、私幼或尚未就學，明日起，都可以自行到本市10家合作醫療院所預約施打疫苗，國小孩童則在校園集中施打，並一律提早到6月10日前接種完畢。

林右昌強調，校園所需的疫苗數量市府都已事先保留，絕對足夠符合年齡的孩童施打，請家長放心，並提醒完成施打後2日，要多喝水避免激烈運動，注意孩子身體狀況。另外，施打疫苗後，尚需2週才會產生保護力，因此，家庭成人健康監測，以及孩童的防疫工作還是必須落實。