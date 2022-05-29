台灣美食出了名，受到不少外國人青睞，一名來台留學的外籍生大讚台灣美食，並列出最令她流連忘返的五樣台灣食物，引起廣大迴響，不少人都覺得超有感，還有人急問「一直在想之後要出國，我的豆花芋圓哪裡找」。

一名女外籍生在網路論壇《Dcard》表示，來台灣三年，不得不稱讚台灣的美食，她舉出下列五樣最讓她流連忘返的食物，並反問台灣人是否也覺得有感。

1. 牛肉麵

雖是台灣的平民美食，幾乎到處都找得到，但她認為要在台灣吃到很難吃的牛肉麵「幾乎不可能」，大讚台灣牛肉麵最成功的一點就是湯，在國外吃牛肉麵，只會吃到牛肉加味精加麵，但台灣的牛肉麵，湯是清甜的，讓人想一口又一口地喝下去。

2. 水蓮

原PO說不吃蔥的她，第一次看到這個蔬菜還以為是蔥，結果吃一口之後從此就愛上了，她形容口感爽脆，可以媲美任何一種蔬菜，無論是加在滷味或者用炒的都不會雷，而且台灣一年四季都吃得到很幸福。

3. 芋圓、地瓜圓

女外籍生說，在國外只能一直吃冷凍的芋圓、地瓜圓，在台灣可以吃到手工做的，而且裡面真的有包芋頭餡，直呼無論是夏天還是冬天，吃一碗加糖水真的芋圓、地瓜圓真的是絕配。

4. 四神湯

原PO形容，台灣在地小吃店的四神湯令人讚嘆，而且是會讓人喝上癮的湯，因為喝一口會整個味蕾大爆炸， 冬天來一碗簡直是大滿足。

5. 麻糬

原PO強調，她真的超愛台灣的麻糬，身為麻糬控的她以前只吃得到日本製造的，自從吃了台灣的麻糬之後整個愛上，再加點芝麻或花生簡直超完美。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應心目中最喜歡的台灣美食寫道「統一布丁」、「組合肉夜市牛排」、「鐵板燒＋1，美國鐵板燒超難吃」、「大腸麵線跟大腸包小腸，真的有夠難在美國吃到」、「一直在想之後要出國，我的豆花芋圓哪裡找」；不過也有人說「都很好吃！但我比較喜歡日式的麻糬」。

還有人看完貼文後忍不住表示，半夜看到好想去夜市，左手四神湯、右手鹽水雞、水蓮，吃完牛肉麵後，再來碗剉冰加仙草、芋圓跟椰果，路邊捏一支糖葫蘆，最後再買顆芒果或芭樂回家當隔天點心，還想著下次要吃到米粉湯跟涼圓。