50年前震撼日本的「日本赤軍」頭目重信房子昨天服刑期滿出獄。駐日代表謝長廷今天透露，他曾花很多時間研讀赤軍資料，日本社會激烈辯論也影響他的觀點。因此，他從政後一直主張民主制衡、體制內改革、及共生和解，和陳水扁有很長時間的「長扁心結」，最後都與其合作也是這個原因。

謝長廷今天在臉書表示，「赤軍」是日本60年代的反對日美安保學生運動的一部分左派份子，依毛澤東「槍桿子出政權」的鬥爭理論成立的武裝革命組織，在校園培訓士兵，製造炸彈，在反戰反美的年代，一度獲得社會同情並風行。

但因內鬥不斷，一再分裂，其中森恆夫、永田洋子為首的多名幹部在1972年2月初在群馬縣山區設立基地，期間肅清幹部造成多人死亡後下山時被捕。2月20日一部分幹部逃往長野縣山區的淺間山莊與警察對峙，最後警方攻堅，死傷多人，逮捕了坂東國男、坂口弘等5位幹部。

重信房子則前往黎巴嫩，加入巴勒斯坦人民解放陣線，建立「日本赤軍」，並陸續發動以色列盧德機場濫射爆炸事件、侵攻荷蘭及法國大使館、侵入吉隆坡美國使館及瑞典使館綁架人質等案件，日本政府並曾妥協釋放獄中的赤軍幹部坂東交換人質，情節如電影，震撼日本。

謝長廷指出，他也是在1972年到京都大學留學，因為校園、社會都在討論赤軍事件，他對背景資訊的無知，加上語言能力不足，往往不知所云，但這些赤軍幹部都高學歷，年齡和他差不多，引起他的好奇，所以花了很多時間研讀資料補足功課，才了解其演變。

他說，日本民主運動和學生運動最後走向「激進化」和「分裂化」的過程讓他印象深刻，他讀法哲學，那陣子日本社會的激烈辯論影響了他的觀點，所以他從政後一直主張民主制衡、體制內改革、及共生和解，以「生命」保護做為新文化的基礎，「而我和陳水扁有很長時間的長扁心結，最後我都與其合作也是這個原因」。

日本赤軍的幹部坂口弘現在仍在監獄，當年他拒絕同志營救換人質說：「我不出去，我已經確定武裝革命是錯誤的鬥爭方式」，後來他被判死刑但未執行，因為坂東等共犯幹部仍在國際通緝中，重信房子昨天出獄時說：「給不認識的人帶來傷害表示道歉」。

重信房子曾在獄中敘述她自己小時候上學困苦的日子，但今天日本經濟新聞的的春秋短評指出「50年前的5月30日在以色列的機場被炸死的那位幼女，她連上學的夢都未曾完成」，呼籲重信房子恢復自由身，更要好好反省年輕時代的錯誤是怎麼了」。謝長廷認為，這「說的真好，武力濫殺無辜生命造成的傷害非常深遠，不是出獄就結束！」