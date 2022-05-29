SOGO台北忠孝館恆隆行Oster智慧雙向全能調理機，原價8990元，特價4990元，限量5台。（SOGO提供）

SOGO台北忠孝館KUHN RIKON輕盈易洗不沾鍋24cm，原價5280元，全面3折。（SOGO提供）

百貨年中特賣會登場，本檔特別注重居家生活，如遠東SOGO忠孝館推出精緻骨瓷品牌WEDGWOOD餐瓷5折起，也是首度於百貨推出展售。SOGO表示，因疫情以來居家時間變長，民眾居家上特別注重儀式感，所以像哥本哈根、WEDGWOOD下午茶餐瓷組，整組購買的多，不像過往以單品為主，價格帶皆落在4000元至1萬元左右。

遠東SOGO忠孝館12F活動會館，於6月1日至6月7日，舉辦「禮饗生活名品鍋具瓷器家電」展售會，包括瑞康屋、德國菲仕樂、美亞鍋具等烹調品牌，還有Fiskars Family Sale－WEDGWOOD、ROYAL COPENHAGEN，及iittala等都是首度於百貨推出展售會，精選餐瓷全面5折起。首推瑞康屋不沾鍋24cm／28cm，原價5280元／6270元，特價3折；自煮時代需要的Oster智慧雙向全能調理機，原價8990元、特價4990元，限量5台。此外瑞康屋也在6月5日14:00邀請秀雲老師，現場示範美妍料理，限額10名採事先報名。

另疫情之下，空氣清淨機一直是民眾家中必備神機，SOGO忠孝館展售會現場也帶來dyson多款特價，如吹風機、輕量無線吸塵器等最低6.3折，限量售完為止。