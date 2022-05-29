藍葦華跟廖苡喬在《黃金歲月》互相陪伴與鼓勵。（民視提供）

藍葦華為了接班集團，把弟弟的親子鑑定書燒毀。（民視提供）

藍葦華及廖苡喬在民視八點檔《黃金歲月》，劇中一個是企業二代「張耀宗」、一位是身心科醫師「沈心妍」，兩人互相鼓勵互相扶持，廖苡喬比喻兩人就像韓劇《25、21》的白易辰跟羅希度，「連自己都不相信自己的時候，有一個人願意把信心放在你的身上，真的幸福。」

不過上周五（27日）播出藍葦華為了成為百福集團的CEO，兩人天差地遠的家世背景，觀眾也相當關注，甚至張耀宗也開始懷疑沈心妍是不是自己的最佳伴侶，讓不少「耀妍CP」的擁護者覺得傷心。藍葦華也在社群平台發文：「希望黑化的Marco不要讓心妍傷心。」廖苡喬看到瞬間大笑：「心妍和苡喬本人都有被感動到了，有這樣對戲的夥伴真的很開心啊！太可愛了！」

面對張耀宗開始使壞，廖苡喬表示粉絲分成兩派，一派是要沈心妍離開他，但另一派是要心妍開導耀宗，把他帶回正途；她大笑說觀眾比她媽媽還擔心她的對象。廖苡喬說跟藍葦華對戲很開心，尤其可以跟他切磋演技，至於劇情安排，戲劇就是要有糾葛、有感性理性、還有人性的掙扎才好看。她也喊話希望「耀妍CP」可以虐不可以散，因為他們CP的應援團現在越來越多。

同劇的謝京穎跟梁佑南也說他們的甜蜜放閃都很甜膩，許仁杰說他沒看過藍葦華這麼「女友傻」，在女友面前就變萌的樣子。廖苡喬表示無論接下來是相愛相虐相殺還是相互扶持，都會努力演好戲回饋觀眾。