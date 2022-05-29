疫情總能激發出獨特創意！1名網友日前因隔離的房間沒有電視，太無聊之下想出讓家人把客廳的監視器對準電視，他再透過手機看監控畫面，變成另類「看電視」，其他網友笑說「原來無聊也能把人逼到新高度」、「想轉台時怎麼辦？」、「實況轉播」、「生活智慧王」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前因為居家隔離被被強制關在房間內，但房間內因為沒有電視，令他相當無聊，最後他想出1個妙招，竟是讓家人把放在客廳的監視器鏡頭改朝向電視機，他再用手機監看監視器畫面，就等於是變相地在「看電視」。

1名網友因為隔離的房間沒有電視，太無聊之下想到讓家人把客廳的監視器對準電視，他再透過手機監控畫面，變成另類的看電視。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友發文說「閉關中，房間沒電視，只能請家人把監視器放在電視前面將就看」，有趣作法引發網友討論，其他網友紛紛留言「原來無聊也能把人逼到新高度」、「畫面都這麼小了，怎麼不直接看YouTube」、「這明顯是關到起校（發瘋）了，頭殼壞企啊」、「太辛苦了，付費買一個月影視APP就好啦」、「手機吃到飽這時候很重要」、「那個……想轉台時怎麼辦？」

也有網友笑說「一個疫情可以把人類最智障的一面表現出來」、「這明顯是關到起肖了，頭殼壞去啊」、「我監視你的電視」、「子母畫面」、「覺得如果其他家人也在看的話，這樣可以一起討論劇情，只有遠傳沒有距離（突然想到這句）」、「實況轉播」、「生活智慧王」。