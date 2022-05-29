藝人夫妻黃子佼與孟耿如19日喜迎女兒「黃玉米」出生，黃子佼並在26日公開多位政治人物獻上的賀卡致謝，其中包括總統蔡英文；「宅神」朱學恒有感於近期有10名孩童因確診而病逝，忍不住留言抨擊蔡英文，對此黃子佼出面回應了。

黃子佼26日在臉書貼出總統蔡英文的卡片、台中市市長盧秀燕的花籃以及新竹市市長林智堅、新北市市長侯友宜和屏東縣縣長潘孟安的祝福留言截圖，開心地寫道：「！致謝！大家知道我平日不涉入政治，但新的生命平衡高齡化社會，肯定是不分你我的一起開心。」

其中蔡英文總統的卡片受到破萬網友的熱烈討論，還被「宅神」朱學恒轉發到臉書，不滿地說：「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌。十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」，再表示：「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的」，最後更指出「而你敢說死10個孩子算多，行政院長蘇貞昌就要立馬偵辦你呢」。接著，朱學恒也在黃子佼的臉書中留一樣的話。

面對朱學恒的留言，黃子佼稍早之前親自說明：「大家辛苦了，我會讓大家暢所欲言，這是社群的意義。但記得除了討論和轉發這張圖的同時，要看一下全文和全圖喔，或是看看我的習慣，我就是什麼禮物都會致謝的！」