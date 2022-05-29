台灣本土疫情升溫，中職各隊也陸續傳出疫情，為了避免球隊戰力受到影響，聯盟設定「疫情隔離名單」，各隊可從二軍拉上選手替補。不過昨天卻出現中信兄弟陣中只有1名球員遭隔離，卻有2名疫情替補球員，29日兄弟才將林書逸升上一軍，聯盟回應，這方面紀錄組、球團都有疏失。

聯盟因疫情設立「疫情隔離名單」，替補球員不受本土球員一、二軍10天升降限制，一開始規定遭隔離球員與指定替補球員必須要「一對一」，但後來疫情擴大，放寬為隔離人數與替補人數數字相同即可，只要有染疫球員解隔離，就必須要有相對應人數回二軍。

兄弟昨天有呂彥青、王政順2名球員解隔離，另新增杜家明快篩陽性，由黃韋盛遞補，依照規定必須要有2名球員回到二軍，分別是潘志芳、林書逸，但兄弟只讓潘志芳回到二軍，出現球隊只有1人隔離卻有2名疫情替補球員的情況。

聯盟表示，兄弟昨天球員異動中將岳政華降下二軍，球團當時以為，因為有1人下二軍，一軍維持27人即可，因此沒有特別異動，林書逸仍以「疫情隔離名單」身分在一軍出賽名單中。

但事實上，林書逸必須透過登錄才能算在一軍，聯盟坦言，昨天林書逸沒有在昨天登錄一軍確實有疏失，「但一軍仍維持27人沒有超過人數，就沒有違規的狀況。」