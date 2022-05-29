彰化縣衛生局最新公布，設籍於彰化縣「滿 5歲至 6歲國小未入學」幼童，施打疫苗場次的時間地點。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府原規劃設籍於彰化縣滿 5歲至未滿 6歲之幼童 BNT 疫苗預約接種，經衛生局再次精算最新幼童接種數及疫苗數後，縣府決定將年齡放寬至含括滿6歲國小未入學幼童，均可上網預約施打。

彰化縣衛生局最新公布，設籍於彰化縣「滿 5歲至 6歲國小未入學」幼童，出生在2015.9.2至2017.6.1之間的幼童，施打疫苗場次的時間地點。

先前5歳兒童只能限定施打BNT，因疫苗有限，只針對5歳兒童的開設快打站，且限定彰化縣籍才能上衛生局官網預約，因為家長反映，加上計算疫苗量之後，又進行調整。

家長紛紛要求開放6歲國小未入學幼童選擇施打BNT疫苗，不然滿6歲到未上學，就出現了斷層，衛生局表示，雖然滿6歲就可以打默德納，依據最新幼童接種率資料，再次精算疫苗數量後，決定本次幼童 BNT疫苗快打站開放滿6歲國小未入學幼童一併施打，供應的疫苗量亦增加到 6600劑。

彰化縣衛生局表示，因中央配賦疫苗數量有限，預約如超過數量，則須須待中央再次撥發疫苗！縣府提醒符合上述接種對象之幼童家長，請於 5／30 上午 8：00 至 5／31 下午 5：00，至彰化縣衛生局網頁預約。