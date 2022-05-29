台中驚傳女兒殺母人倫悲劇，29日傍晚5點多，西屯區一對母女因細故發生口角，35歲吳姓女兒一時氣憤怒吼要自己搬出去住，洪姓母親勸阻後她竟持刀砍殺母親背部，母親因失血過多當場倒臥血泊，緊急送醫仍因傷重不治，全案依家暴殺人罪嫌偵辦中。

35歲吳姓女子與61歲洪姓母親共同住在西屯區大祥街一處社區大樓內，今天傍晚母女2人突然因細故發生激烈爭吵、衝突，還驚動鄰居。

吳女放話嚷嚷要自己搬出去住，母女倆為此發生拉扯，吳女情緒激動、一時氣憤，竟趁母親轉身不備之際，隨手抓持水果刀，在客廳裡朝向母親背部攻擊、砍殺，見母親倒地不起後，自行撥打電話報警，緊急送往林新醫院仍因失血過多、宣告不治。

吳女曾有精神困擾就醫紀錄，她自稱從事服務業，離婚後與母親同住，現在的住所是租來的，房租都是由她在支付；至於為何口角衝突導致盛怒下動殺機，或是氣憤失手弒母，檢警仍要調查釐清。

警方當場將吳女逮捕，並報請台中地檢署指揮偵辦，進一步釐清母女衝突過程與殺人動機，將進行相驗釐清洪婦死因；警方呼籲，親人之間遇有衝突、問題，應該理性溝通，切勿因一時衝動，導致發生無法挽回的遺憾。