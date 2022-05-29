國內新冠疫情進入高原期，然而感染風險仍在，民眾若出現喉嚨痛等症狀，可用快篩試劑確認，台大急診醫學部臨床教授李建璋近日指出，只用1劑快篩的敏感度僅近7成，建議可參考國外研究，用2劑快篩分別採取鼻腔及扁桃腺的檢體，篩檢準確度可增至88.1%，以爭取時間及早投藥治療。

李建璋28日在臉書發文指出，目前47%新冠患者在確診後三天內死亡，大部分的評論原因指向投藥延遲，推論是快篩受限於敏感度，容易錯過給藥黃金期，就算立刻給藥也沒有辦法扭轉劣勢。

李建璋表示，長庚放射科陳煥武醫師日前確診CT值15，但做了六次快篩都陰性，引起許多網友共鳴，顯然不是單一經驗，加上自己收治的15個確診病患，有13個CT值都小於20，比率高達90%，表示大部分使用快篩確診的病患，都是在病毒量高的疾病後期才確診。

李建璋指出，Omicron一個大特色就是先攻擊喉嚨，很多患者喉嚨像刀割一般的疼痛，但主訴流鼻涕的人不多，「如果快篩只有從鼻子採檢，很可能沒有採到病毒最多的地方」。

李建璋引述加拿大某大學使用亞培抗原快篩試劑的研究，發現扁桃腺和鼻子一起採檢，可以有效提升快篩的陽性檢出率，如果只有採取鼻子檢體，敏感度只有68.4%，但使用一枝棉棒扁桃腺和鼻子一起挖，敏感度可以進步到81.6 %，如果用兩支棉棒鼻子、扁桃腺分開挖，做兩個快篩，敏感度更可以進步到88.1 %。

不過李建璋也強調，「鼻喉雙採」做法並未經過食藥署審查，但以該加拿大研究集合了1400多人的試驗成果來看，可信度很高，認為值得推廣。