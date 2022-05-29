F1賽車即將迎來本季第7站，也就是摩納哥大獎賽，依照慣例排位賽也在台灣時間昨天晚上結束，排在首位的是法拉利帥哥車手勒克萊爾(Charles Leclerc)，本季他的表現相當亮眼，可惜在西班牙大獎賽失常未完賽，這次他肯定要好好雪恥，此外7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)排第8、大陸車手周冠宇排在最後。

F1賽季從今年3月開始，轉眼間來到第7站，各隊的實力越來越明顯，而排位賽也關乎車手在正賽的表現。昨天在摩納哥排位賽最後一圈發生插曲，紅牛裴瑞茲(Sergio Pérez)失控撞牆，跟在後頭的法拉利塞茲(Carlos Sainz)來不及閃躲，直接撞上裴瑞茲的車，他們堵住了賽道，大會舉出紅旗終止了比賽，排名也就此定案，勒克萊爾拿下首位、塞茲第2、裴瑞茲第3。

而這次比賽對勒克萊爾格外重要，因為他正是於摩納哥出身的車手，可說是在主場作戰，他不負眾望在排位賽拿下龍頭，在正賽有非常大優勢，不過本季他的對手相當多，除了隊友塞茲，紅牛雙雄裴瑞茲、維斯塔潘(Max Verstappen)實力都很強大，維斯塔潘是去年年度總冠軍，本季也豪奪了4站冠軍，這次排位賽還奪下第4，來勢洶洶。

此外受外界關注的7屆車王漢米爾頓表現低迷，本季最佳名次只有第3，正如他所說，賓士車隊賽車確實不再有優勢，這次排位賽他掉到第8，想衝擊冠軍難度很大，只能靠技術、經驗來彌補。而他的隊友喬治羅素(George Russell)排在第6、日本車手角田裕毅排第11、大陸好手周冠宇墊底排第20，正賽於29日晚間9點開跑。