香港「百變天后」鄭秀文和許志安於2013年結婚，雖然3年前男方和港姐黃心穎在計程車上熱吻，她仍不離不棄原諒老公。近日她在社群分享正能量動態，吐露即將迎來50歲生日的心情，感性表示：「你不用50歲時硬要活成18、22歲，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己」。

鄭秀文時常在社群分享飲食、運動文章，近日她親吐即將迎來五十歲的心情，感嘆：「年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長。它是經歷。它是老去。此乃必然的定律」，接著寫道「徐徐老去，你我都一定會，沒需要害怕。重要的是，年齡並不會妨礙你在任何階段當中，成為一個最好的自己」，並有感而發說：「你不用五十歲時硬要活成十八、二十二歲，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己」。

鄭秀文有感而發說，年齡不會妨礙在任何階段成為最好的自己。（圖／取自鄭秀文微博）

鄭秀文還在文末鼓勵粉絲：「如果下次有人用你的年齡去嘲諷你，貶低你，取笑你，不相干，只因他們仍未認清生命的本質」，她並隨文附上一張運動照，只見畫面中鄭秀文身穿赭紅色運動內衣，露出雪白肌膚和健美肌肉線條，臉蛋也看不出來即將滿五十歲，堪稱是相當凍齡。

鄭秀文露出雪白肌膚和健美肌肉線條，臉蛋狀況堪稱相當凍齡。（圖／取自鄭秀文微博）

貼文一出引來大批網友給讚：「好認同，會繼續向你學習」、「說得很好。每個年齡都可以活出最好的自己」、「認同。隨著自己最舒服的方式生活就好」、「寶貝會好看到八十歲」、「不講沒人知道妳快五十歲」、「我要是能有這身材，做夢都會笑喔」、「悅納變化，多愛自己，我們米米（Sammy）美麗萬歲」。