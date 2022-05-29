俄烏戰爭爆發後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的健康傳言甚囂塵上，露面時舉手投足都能成為話題。近期甚至遭英國秘密情報局(MI6)踢爆，外界所看到的普丁其實都是假的，推測他早就離世，很多畫面都是生前預錄好的，藉此騙過媒體。

根據《每日鏡報》(The Mirror)29日報導，克宮內部人士向來善於掩蓋真相，矢口否認普丁得病傳聞。英國秘密情報局(MI6)一位消息人士指出，近期外界看到的普丁可能都只是替身，影像已經事前錄製好，特別是勝利日當天還請來替身出席。「普丁病得很重，若真有三長兩短，克宮也會盡全力保密。」

早前除了在與官員開會時，臉腫、蒼白、緊抓桌角、癱坐椅子上等怪異舉動，本月初，俄羅斯慶祝「勝利日」時，外媒意外拍下普丁穿著羽絨外套，大腿上還蓋了件厚毛毯，對比一年前頂著零下20度的氣溫，裸著上身泡入冷水池，健康狀況下滑再次引起討論。

然而，人們普遍認為普丁因為正在治療癌症，吃了類固醇的藥才導致氣色不佳。來自俄羅斯聯邦安全局(FSB)的消息沒有提到普丁病逝，不過確實將病情描述為「癌症惡化」，更表示越來越多克宮官員們推測普丁可能壽命只剩2-3年。

文章來源：Vladimir Putin 'is given three years to live by doctors' due to his 'rapidly progressing cancer', FSB spy claims
文章來源：Vladimir Putin may already be dead with body double taking his place, MI6 chiefs claim
沒疫苗也能近9成康復率 北韓人民怒揭金正恩「嘴砲防疫」真相
尪收留超正烏克蘭難民反「被收服」 認識10天拋10年正宮私奔去

保誠人壽推長照保單e把照 守護家庭三明治族
#病逝 #普丁 #健康 #克宮 #替身