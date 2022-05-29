俄烏戰爭爆發後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）的健康傳言甚囂塵上，露面時舉手投足都能成為話題。近期甚至遭英國秘密情報局(MI6)踢爆，外界所看到的普丁其實都是假的，推測他早就離世，很多畫面都是生前預錄好的，藉此騙過媒體。

根據《每日鏡報》(The Mirror)29日報導，克宮內部人士向來善於掩蓋真相，矢口否認普丁得病傳聞。英國秘密情報局(MI6)一位消息人士指出，近期外界看到的普丁可能都只是替身，影像已經事前錄製好，特別是勝利日當天還請來替身出席。「普丁病得很重，若真有三長兩短，克宮也會盡全力保密。」

早前除了在與官員開會時，臉腫、蒼白、緊抓桌角、癱坐椅子上等怪異舉動，本月初，俄羅斯慶祝「勝利日」時，外媒意外拍下普丁穿著羽絨外套，大腿上還蓋了件厚毛毯，對比一年前頂著零下20度的氣溫，裸著上身泡入冷水池，健康狀況下滑再次引起討論。

然而，人們普遍認為普丁因為正在治療癌症，吃了類固醇的藥才導致氣色不佳。來自俄羅斯聯邦安全局(FSB)的消息沒有提到普丁病逝，不過確實將病情描述為「癌症惡化」，更表示越來越多克宮官員們推測普丁可能壽命只剩2-3年。