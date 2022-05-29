日前網傳「台南車站確診4000人」的不實訊息，台南警方偵蒐相關網路資訊進行調查，疑似是由境外勢力惡意操控機器人帳號所進行的認知作戰，呼籲民眾勿信勿轉傳。

網路流傳「台南車站確診4000人」的貼文，經台南市衛生局確認為不實訊息後，警方介入針對貼文來源詳加調查，發現由Twitter帳號ID「北城浪子」在今年4月2日17時17分在Twitter 發表假訊息文章，後續再由「過分天真」粉絲專頁，於同日17時48分在臉書發表相同內容文章。

網路流傳「台南車站確診4000人」的貼文，經台南市衛生局確認為不實訊息後，警方介入針對貼文來源詳加調查。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

Twitter帳號ID「潯川」依照相同模式，亦在今年4月2日發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」粉絲專頁，於同日17時45分在臉書發表相同文章，2個粉絲專頁的貼文，後續均由400多名網友陸續轉發至其他公開社團。

台南警方表示，疑似是由境外勢力惡意操控機器人帳號所進行的認知作戰，呼籲民眾勿信勿轉傳。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方調查，這2個粉絲專頁均今年2月4日成立，迄今僅數十名民眾追蹤，且文章多為立場鮮明、固定週期時間發布，顯然為非正常粉絲專頁。後續分享的網友行為模式，均為增加標註惡意攻擊或消遣當前政府文字後，轉發至公開社團。

警方指出，部分網友帳號資訊，包含大陸簡體字元或外國語言文字，顯非正常網友分享行為，疑似由境外勢力惡意操控機器人帳號進行的認知作戰，此案模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法相同。

台南市警察局表示，此案已與刑事警察局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，如發現違法事證，將依法究辦，也提醒民眾切勿轉傳內容不實的農場文章，以免觸法。