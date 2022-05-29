義大利球員崔薇桑近況不錯，拉出9連勝氣勢。（美聯社）

去年美國網球公開賽女單亞軍、加拿大19歲新生代女網好手費南德茲（Leylah Fernandez），今天（29日）在法國網球公開賽女單16強經過三盤大戰，6比3、4比6、6比3力退美國安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），生涯首闖紅土大滿貫女單8強。

費南德茲是本屆法網女單第17種子，和20歲年齡相仿的安妮絲莫娃是同期選手，打起來相對不陌生，經過1小時54分鐘對抗，費南德茲生涯第二度打進四大公開賽女單8強。

費南德茲將與義大利球員崔薇桑（Martina Trevisan）爭搶4強席次，崔薇桑在16強賽也是打了快兩小時，以7比6（10）、7比5重挫俄羅斯薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich），崔薇桑不但收下9連勝，也是個人繼2020年法網，生涯第2度打進這項紅土大賽女單8強，成為1968年進入網球公開賽年代以來，在同胞前輩絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone）、艾拉妮（Sara Errani）之後，第3個生涯兩次以上晉級到法網女單8強的義大利女將。