《美麗島電子報》最新民調顯示，民進黨正向評價35.4％、負向評價52.9％；行政院長蘇貞昌滿意度43.0％、不滿意度48.5％，呈現死亡交叉；衛福部長陳時中滿意度則從4月63.9％跌到5月48.9％，不滿意度從4月33.0％上升到5月47.6％。媒體人吳子嘉表示，民進黨在台北、新北和桃園的民調崩盤，蘇貞昌、陳時中是罪魁禍首。

吳子嘉今(29日)在《董事長開講》網路節目中表示，民進黨在台北市、新北市和桃園市的民調已經崩盤，市議員選舉會非常難選，罪魁禍首就是陳時中跟蘇貞昌。

吳子嘉接著表示，「蘇貞昌這幾天為什麼抓狂？當然他有受傷，不然怎麼會突然之間做一些事情。」吳指蘇貞昌碰到事情的第一個反應是人間蒸發，甚至突然叫警察幫他抓人，就是因為他看到《美麗島電子報》民調的死亡交叉；「總統蔡英文可能6月份會把他換掉，換成前副總統陳建仁，蘇貞昌嚇都嚇死了，也許因為官位不保了，就醜態畢露、原形畢露。」

吳子嘉甚至認為，「民進黨倒大楣了，讓陳時中來當衛福部長，會被他搞死掉。」因為陳時中只做一件事情，專門在修理雙北的老百姓，然後每天吵架，陳時中吵完架後不過癮，竟變成蘇貞昌出來罵人，還叫警察抓人，似乎回到了白色恐怖時代。