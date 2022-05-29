基隆麥當勞愛三路門市經理余育華帶領員工齊聚謝幕，致詞時數度哽咽落淚。（陳彩玲攝）

基隆麥當勞愛三路門市經理余育華帶領員工齊聚謝幕。（陳彩玲攝）

基隆麥當勞愛三路門市經理余育華帶領員工齊聚謝幕。（陳彩玲攝）

基隆麥當勞愛三路門市員工拍照留念。（陳彩玲攝）

基隆麥當勞愛三路門市熄燈，許多民眾不捨前來拍照留念。（陳彩玲攝）

基隆「大麥」今晚熄燈 員工落淚齊聚謝幕

基隆麥當勞愛三路門市今日晚上8時熄燈歇業，門市經理余育華帶領員齊聚謝幕，致詞時數度哽咽落淚，她表示，自己和大家一樣難過、不捨，「感謝有你們」。大批民眾在旁陪同、圍觀，也深有感觸的回應「謝謝麥當勞」。

位在基隆市愛三路麥當勞自1988年開設至今，已有34年歷史，是市區最要地標之一。未料，5月28日上午員工無預警於門口張貼公告表示，門市將於29日晚間8時起結束營業，「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持基隆區域的麥當勞」。

許多市民得知感到不捨、惋惜，紛紛前來拍照留念，近日基隆相關社群媒體上，皆是民眾貼文分享與麥當勞的淵源與回憶。不僅如此，今日清晨5時許，未到營業時間，門口已湧入許多民眾排隊，從早上到傍晚店內座無虛席；入夜時，也有許多人在東岸商場拿著相機、手機拍照紀錄麥當勞最後亮燈身影。

約莫傍晚，營業時間進入倒數，店內員工及消費者的加油聲及歡呼聲此起彼落。直到晚上8時許，麥當勞愛三路門市經理余育華帶領員工們，在店門口齊聚謝幕，湧入大批民眾圍觀。

余育華表示，非常感謝基隆愛三餐廳所有夥伴，基隆愛三在地經營34年，很開心可以有大家陪伴，也很感謝大家的支持、對餐廳的愛戴，知道基隆愛三是大家從小回憶，也是陪伴很多人成長的地方，今天自己和每個人一樣，非常不捨和難過。在這邊代表餐廳所有夥伴，說聲謝謝，「感謝有你，今天就要再此熄燈」。

余育華致詞時數度落淚，在旁員工不斷呼喊，「老闆加油、堅強」，圍觀民眾也不捨回應「謝謝麥當勞」。