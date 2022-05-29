據上海市最新發布的《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，上海將加大援企紓困力度，幫助市場主體穩崗留工。在穩崗補貼方面，對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿、會展等受疫情影響嚴重的7類行業中不裁員少減員的企業，按規定發放一次性穩崗補貼。補貼標準按照企業社保繳費人數每人600元（人民幣，下同）計算，每戶企業補貼上限300萬元。

在職業培訓方面，幫助企業以訓穩崗，加大線上培訓補貼力度，對用人單位組織展開與主營業務相關的線上培訓，按照每人每次600元的標準予以補貼，補貼次數從1次增加到3次。

在社保繳費方面：一是延續執行階段性降低失業、工傷保險費率政策，相關資料已在4月底發佈。二是對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起階段性緩繳企業社會保險費單位繳納部分。緩繳險種從大陸國家規定的養老、失業、工傷保險，擴大到醫療保險。其中，養老、醫療保險費緩繳期限至2022年底；失業、工傷保險費緩繳期限不超過1年，緩繳期間免收滯納金。

此外，對符合條件的其他特困行業和受疫情影響嚴重生產經營困難的中小微企業、個體工商戶，上海也將按照規定實施社會保險費緩繳政策。