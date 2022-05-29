10年婚姻淪為笑話！1名女網友與丈夫結婚10年，2人感情逐漸淡薄，近半年來沒有行房，丈夫態度超級冷淡，她追問之下，丈夫才坦承嫌棄她私處暗沉嚴重，還有生3個孩子非常鬆弛，丈夫還說在外已有小三，小三甚至是名女大生，她崩潰喊「我把青春奉獻給老公、家庭，換來了什麼？」

該女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她的丈夫是名工程師，結婚10年生3個孩子，夫妻感情卻越來越淡薄，起初感情很好、偶有約會，後來漸漸沒了激情、房事超少，丈夫態度也越來越冷漠，近半年來丈夫不願行房，她追問後丈夫竟稱她的私處暗沉嚴重，且因生產鬆弛許多，再也無法對她有興致。

女網友與丈夫結婚10年，，近半年來沒有行房，丈夫態度超級冷淡，丈夫坦承嫌棄她私處暗沉嚴重，還有生3個孩子非常鬆弛，丈夫還說在外已有小三。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該丈夫稱之前對原PO的激情都是裝出來的，當下丈夫的手機響起卻被掛掉，原PO想拿丈夫手機卻遭推倒，原來真相是丈夫在外頭早已有小三，是個年紀小她10幾歲的女大收，她崩潰喊「我的心瞬間涼了…我把青春奉獻給老公、家庭，換來了什麼？」如今她與丈夫形同陌路，對話互動全是孩子。

原PO無奈喊「要不是為了孩子我真的很想離婚，否則一個人怎麼帶三子？」其他網友紛紛留言「人生最不需要的是奉獻青春」、「三個孩子全給他，離不離都無所謂，先走人去過自己的生活」、「把孩子留給他，你值得更好的」、「女人要多愛自己一點，有了經濟獨立把孩子養大，自己愛做什麼、就做什麼」。