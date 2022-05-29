企業女子壘球聯賽進入第7年，今年賽事主題定為「超越」，在新任聯盟會長林昆漢帶領下，希望聯賽每年成績越來越好，並努力讓企業女壘聯賽走向職業化。

去年企業女壘賽季結束時，前任中華民國壘球協會理事長暨聯盟會長陳任邦已有構想未來要施行主場制，時任協會的副理事長林昆漢積極四處奔走尋求更多資源投入，今年榮陞會長後，朝整合各方資源才讓企業女壘順利施行主場制，而目前聯盟有5支隊伍分別來自不同縣市，台北市以及新北市都已正式冠名台北台產熊讚隊以及凱撒勇士隊，其他球隊也都在洽談中，林昆漢表示會盡最大的努力，樂見球隊與城市的結合，讓更多在地民眾對球隊有認同感，一起為支持的球隊加油。

對於企業女壘聯賽有什麼樣的願景，林昆漢不諱言：「當然是走向職業化啊！雖然過程不知道需要多久，但這就是我的第一目標。因為只有讓球員的生計沒有問題，她們才能安心訓練、比賽，連帶的在國家隊的選材及訓練也不會有斷層，與壘球協會相輔相成，這樣才是一個正向的循環。」

今年許多球員對比賽及周邊宣傳也都很有感，福添福嘉南鷹當家球星楊依婷表示：「以前比賽都是默默打、默默結束，但在企業聯賽有轉播，讓我們很開心，感覺辛苦總算有人看見了！而且今年聯盟還有請攝影師來幫選手拍攝宣傳照，是嶄新的體驗！」

兆基穿山甲陳安心也開心說，因為有更多人看比賽，就會激勵選手想把自己最好的表現拿出來，更想把每一場比賽都打好，期待在新任會長林昆漢披荊斬棘開拓之下，企業女子壘球聯賽能走出新的道路，邁向更高格局。