今天在歐冠決賽場上皇家馬德里以1：0險勝強敵利物浦，拿下最終的金盃，擁有「冠軍DNA」的他們近8次殺入歐冠決賽都成功奪冠，歷史上共有17次僅僅失手3次，這回勝利的天秤似乎完全倒向他們，但皇馬能獲得這個殊榮並不僥倖，因為他們從16強就遇上強敵，接連戰勝巴黎聖日耳曼、切爾西、曼城等隊，一路走到最後。

Since 1992 till date, Real Madrid has won 8 UCL trophies.

That’s 2 more than every English team combined in the same time🤯

👑Domination!! pic.twitter.com/8GzeqbkIJp — Alhaji M14e6ix (@mide6ix) May 29, 2022

皇馬本季士氣高昂，16強賽淘汰擁有姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬(Neymar)、梅西(Lionel Messi)坐鎮的本季法甲冠軍巴黎，兩輪合計進球數是3：2，險些就要出局，8強遭遇上季歐冠冠軍切爾西，兩輪合計5：4勝出，4強再遇本季英超冠軍曼城，兩輪合計6：5，全都以些微差距拿下勝利，今天冠軍賽一戰定生死，靠小維尼休斯(Vinícius Junior)第59分鐘踢進致勝一球。

加上今天擊退利物浦，皇馬在歷史上17次進入決賽拿下14座金盃，勝率82.4%為史上最高，近8次他們更是全部勝出，堪稱「歐冠之王」，而本季他們的成就還不只這些，他們還拿下西甲聯賽冠軍、西班牙超級盃冠軍，僅在國王盃角逐中失利，可說是大獲全勝，過去的超級名門再次重返榮耀，其中當家球星本澤馬(Karim Benzema)功不可沒。

本澤馬在16強賽事中共踢進10球，對巴黎次輪比賽個人獨進3球，碰上切爾西首輪仍獨攬3球、次輪踢進1球，對曼城首輪進2球、次輪進1球，只在對巴黎首輪和今天的決賽沒進球，幾乎場場都有貢獻，如此瘋狂表現讓他成功獲選歐冠最佳陣容，而除他以外利物浦球星薩拉(Mohamed Salah)、拜仁王牌萊萬多斯基(Robert Lewandowski)皆在名單內。