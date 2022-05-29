中信兄弟吳哲源僅先發1.2局失3分退場，好在洋投象魔力後援踩住煞車，7.1局飆10次三振、無失分，率隊以9比3擊敗味全龍，兄弟也拿下近期3連勝。

象魔力前次先發面對龍隊時，被龍隊總教練葉君璋質疑使用「外部物質」，今天是「抹油」事件後首度面對龍隊。由於樂天桃猿因疫情停賽至6月2日，兄弟下周比賽只剩3場，因此賽前兄弟決定讓象魔力在牛棚待命。

兄弟先發投手吳哲源2局沒能投完，象魔力在2局上2出局登板救援，一路就投到9局「關門」，用112球投7.1局，被敲出4支安打，投出3次四死球、飆出10次三振無失分，拿下本季第5勝也獲選單場MVP。

象魔力表示，上次已經有針對使用「外部物質」做出回應，那次事件就留在過去，今天上場就是專注在幫助球隊拿下勝利。賽前與先發調整不同，有更多時間可以放鬆，也做好隨時要上場的心理準備。

兄弟總教練林威助賽後提到，今天吳哲源狀況沒有很好，「失投球過多、球偏高，也都被對方掌握到。」至於接下來是否還會留在先發輪值？「助總」表示還不一定，「由於下周有2場比賽不打，禮拜五雖然表定要打，但都還有變數，可能要到比賽前幾天才有辦法確認投手的調度。」

面對龍隊先發投手鋼龍，雖然兄弟陷入3分落後，但在2局下2出局靠著周思齊三壘安打帶起攻勢，單局攻下4分逆轉，7局再灌5分奠定勝基，兄弟先發9棒全員安打。

林威助說：「一開始落後大家也沒有放棄，上壘、串連這部分做得很好。」而近期傳出有韓職球隊鎖定的鋼龍，先發6.1局挨9安，失掉8分、5分責失，吞下敗投。