國標舞全國公開賽高雄登場。(主辦單位提供)

原定今年3月就要舉辦的「2022舞蹈之星運動舞蹈青少年積分賽第一站」，受疫情影響，於29日在高雄技擊館登場，由於是國標舞全國公開賽及2年1度的全民運動會高雄代表權選拔賽，計有超過300位選手參賽，幾乎全高雄國中小的國標舞選手都報名這場比賽。

主辦人高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會祕書長許哲睿表示，以往大家都認為國標舞比賽的雙人舞要一男一女，但在高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會的推廣下，國標舞近幾年已經深入國中小校園，甚至還有專門的國標舞體育班和舞蹈班，協會也籌畫了舞蹈之星青少年單人積分賽。

主辦單位延續上屆驚艷全場的表演，由來自高雄市旗津國小、漢民國小等23所小學，以及左營國中、梓官國中、中山高中、樹德家商、高雄女中等中學的上百位選手，與來自全台灣的國標舞者，在場上一起共舞一曲氣勢磅礡的西班牙鬥牛舞。

為落實防疫，這次比賽依高雄市政府公告運動防疫指引辦理，比賽項目有古巴倫巴舞、維也納華爾茲、美式捷舞、巴西森巴舞等，因為關乎年度積分，主辦單位特別提供國際機票為最高獎勵。而今年全民運動會運動舞蹈項目除了以往的成人組競賽組別，也因為108課綱的緣故，運動舞蹈特別增加了13歲以下單人組別。

主辦人許哲睿、蔡宛蓁兩位老師，今天也藉由這場賽事，正式宣布從比賽選手身分退役，未來將全心專注傳承自己多年的經驗及培育更多的幼苗。他們並與多年來高雄市運動舞蹈的代表隊，同時也是現役台灣職業組決賽常勝軍的邱耀賢、吳思岑，以及剛在全國中正盃、總統杯奪冠的任艾莉、蔡哲翔，一共3對舞者一起在中場表演，象徵世代傳承。