美女前主播朱琦郁不但口條流利、氣質優雅，更擁有F級傲人上圍，她接尾牙主持時曾穿著低胸裝90度鞠躬，畫面視覺震撼被封為「倒奶主播」。朱琦郁日前跟風分享「關於我可能讓你很意外的point」，除了自曝身高只有158.7公分、國中時曾胖到65公斤，還順便駁斥了整型傳聞。

朱琦郁自曝身體密碼：「實際身高158.7」，要靠角度才能拍出美美的照片，讓網友非常驚訝，她還自爆「曾經國中最胖高達65公斤」，對比如今的美麗外貌相當勵志；她也說「因為身體因素，中山女高讀了四年」；至於過去被傳整形，朱琦郁也公開實情：「鼻子跟蘋果肌還有下巴不是整型整壞了，是天生就是小鼻子胖臉」，強調自己並沒有動刀。

朱琦郁自曝身高只有158.7公分、國中時曾胖到65公斤，並駁斥整型傳聞。（圖／取自朱琦郁臉書）

此外，她生命歷程中一些特殊的數字：「從小到大搬家搬過25次」、「最喜歡打麻將，最高紀錄連續24將！我愛國粹」、「除了背主持稿以外，記憶力超差，我連我家車子停在底下幾樓都不記得」、「從18歲開始自己住 ，長達15年自己的住家沒有電視，這兩年買了電視也很少在看～使用遙控器都會有點慌張」、「這輩子目前為止只看過8次演唱會」、「很喜歡一個人吃飯」，還釣出同為女神主播的張宇說：「我也是喜歡一個人吃飯」。

朱琦郁過去在尾牙主持工作，身穿深V貼身紅禮服，火辣穿著曬出傲人身材相當有誠意，穿著低胸裝90度鞠躬，畫面視覺震撼一戰成名，被封為「倒奶主播」，網友大讚是「最美尾牙主持人」。