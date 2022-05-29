1名網友日前被樓下新來的鄰居抱怨半夜12點洗澡太吵，他稱是因為他的主臥房浴室就在樓下鄰居「床頭正上方」，質疑是當初建商設計格局時有問題，最後該鄰居還找上管委會並貼出公告稱10點以後別打擾鄰居作息，她無奈發文抱怨「不使用是浪費空間，使用了又容易造成鄰居糾紛」。

該網友在臉書「爆怨公社」稱，他平時大約晚上12點左右洗澡，日前他的樓下來了新鄰居，新鄰居某日找保全一同按門鈴，因為他的主臥房浴室位在該鄰居臥室正上方，因此每次他洗澡都會吵到鄰居，鄰居因此要求每天10點前洗澡，他則回應自己的樓上鄰居半夜起床上廁所他也聽得見，但不會因此抱怨對方。

該網友說，因為他家衛浴位在鄰居的床頭，在風水上不好，許多人會盡量不使用該衛浴，但他因家庭因素仍須使用，雙方當下因意見不合有些爭執，最後僅商量出盡量在11點前洗澡，日後社區更直接貼出公告稱建議住戶「10點」後勿干擾鄰居安寧，內容稱「如半夜洗澡、洗衣機震動聲等等」。

該網友說建商當初在設計格局時就有問題，「不使用是浪費空間，使用了又容易造成鄰居糾紛」；其他網友紛紛留言「互相體諒吧，12點洗澡其實沒有太晚」、「除非洗澡洗很久，不然應該可以忍一下」、「有些人需要早睡，10點這時間還算合理」、「其實如果鄰居好聲好氣地說，應該可以通融的」。