網購商品琳瑯滿目，但有時也會出現令人不解的商品，一名網友上網發現，有賣家在網上兜售高鐵車票票根，而且買家也不在少數，好奇為什麼高鐵票根會有市場，就有內行人出面解答暗黑用途。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，在逛蝦皮意外發現有人在賣高鐵票根，還詳細註明每張票根上的金額、車次時間，重點是賣超好的，甚至有人回購，讓他不解「除了收藏以外，這些票根還能幹嘛嗎？」

貼文引起不少內行人透露，票根用途其實很廣泛，「應該都是報帳用的」、「出差開車去但跟公司說坐高鐵」、「台鐵/客運/高鐵早鳥票/開車，但報高鐵全票票價」、「福委會的旅遊補助需要這一類的收據」、「公司報帳用、掩飾出門偷吃用」、「公司要你在星期五從台北去高雄出差一趟（只認當天往返車票），如果剛好你老家在高雄，你會怎麼做？」

也有少數網友感到驚訝，「這也有人在賣啊？用來報帳用的人不算違法嗎？」、「今天才知道這個可以賣錢，可以多一項外快收入，只是這個沒有違法嗎？」、「賣票根沒有違法，違反的是報假帳被抓」。暗黑用途當然就也有風險，若是被發現作假，可能會構成偽造文書罪，提醒民眾切勿以身試法。