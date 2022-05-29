面對生涯對戰還沒輸過的阿根廷選手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）當然不會讓自己法國網球公開賽衛冕之旅毀在他手上，台北時間29日晚間兩人於本屆法網男單16強賽對壘，喬帥雖然遇到8個破發點危機，但救回了7個，全場多數時候展現絕對優勢，最終6比1、6比3、6比3晉級8強，將與西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）、加拿大阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime）之間的勝方爭奪4強。

這一勝也代表喬柯維奇在法網男單16強賽擁有16勝0敗完美紀錄，生涯曾於2016年、2021年兩度高舉火槍手冠軍金盃的他，也是連續13年挺進紅土大滿貫男單8強。

喬柯維奇生涯對舒瓦茲曼至今7戰全勝，賽後接受場邊訪問時他表示，球場狀況雖然讓他遇到一些麻煩，但很開心在對的時刻打出好球，對手舒瓦茲曼場上、場下都是很棒的人，他祝福這位阿根廷好手有更多成功的比賽，至於自己連續13年挺進到法網男單8強，或許自己現在走在對的方向，但他也不敢大意，仍要步步為營。