俄烏戰爭進入持久消耗戰，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲要求俄羅斯解除對烏克蘭黑海港口敖德薩的封鎖，讓烏克蘭榖物得以出口。前民進黨立委郭正亮指出，俄羅斯手上有糧食、能源，通貨膨脹只有10％，而且又有金融管制，因此，俄羅斯撐的時間一定比烏克蘭還要久。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯人口上億人，市場並不小，蘇聯解體後，歐洲把俄羅斯市場當成它其中的一環，至今已經30年，歐洲每年有多少企業在當地買了不動產，留下工廠設備，難道全部都要離開俄羅斯嗎？

郭正亮舉例表示，法國最大的石化集團Total一度想走，但又走不掉；德國大的汽車公司也不敢表態，這裡面有相當的難處。當然表現最決絕的是英國和美國的公司，像美國Exxon、英國BP就離開了，可是這樣的公司並不多。而且管線天然氣跟歐洲很多是合營的，現在根本是互相參股了，比如義大利最大的煉油廠就是跟俄羅斯合作，而且大股東就是俄羅斯。

郭正亮指出，歐洲能源產業跟俄羅斯的交錯程度，不是大家能想像的。不像美國，基於戰略理由，有些地方就可以割掉，但是有些企業是在淌血，像俄羅斯人特愛吃漢堡，麥當勞離開，搞不好俄羅斯立刻接手，繼續賣漢堡，雙方都有一些難處。

郭正亮認為，俄羅斯手上有糧食、能源，因此通貨膨脹不會太嚴重，而且俄羅斯又有金融管制，通貨膨脹只有10％，還可為窮苦人家加薪10％，俄羅斯撐的時間一定比烏克蘭還要久，當然比不上美國，美國本來受傷就比較小，而烏克蘭和歐洲的受害程度一定超過俄羅斯。