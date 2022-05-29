直擊轟-6K轟炸機 圖-95MS轟炸機聯合巡航

大陸央視29日發佈共軍殲-16與轟-6K與俄軍圖-95共同行動畫面，中共軍事專家分析稱，這是中方首次公佈派戰鬥機為中俄聯合巡航護航的具體信息，不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國殲-20和俄羅斯蘇-57戰機。

陸媒《環球時報》指出，最近2天共軍殲-16曝光率陡然升高，先是與殲-20、殲-10C一起登上小學課本《科學》封面而大受好評，大陸網民稱讚這樣的教材「很科學」。29日《央視》又在節目中發佈了解放軍殲-16、轟-6K和俄軍圖-95的同框照，這是殲-16首次被披露參加中俄聯合巡航。

5月24日中俄空軍實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航，這是自2019年以來2國空軍聯合實施的第4次戰略巡航。（圖／央視截圖）

《央視》報導稱，殲-16是中國研發的雙座重型多用途戰機，由於載彈量大、火力強悍，被軍迷稱為「炸彈卡車」。殲-16和殲-10C、殲-20還被譽為中共空軍「三劍客」，3款戰機均已常態化開展編隊飛行訓練。

中共國防部日前發佈的消息稱，5月24日中俄空軍實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來2國空軍聯合實施的第4次戰略巡航，目的是檢驗提升2國空軍協作水平，推進2軍戰略互信和務實合作。

一位匿名軍事專家對《環球時報》表示，這是中方首次公佈派戰機為中俄聯合巡航護航的信息。之前媒體曾透露，俄方派蘇-30SM戰機為聯合戰略巡航進行護航，中方這一舉動既是對等的安排，也是從實戰角度出發。日方公開的信息沒有中俄戰鬥機的航跡和照片，可能是因為2國戰鬥機採用分段護航的方式，未靠近相關空域。

另一位軍事專家宋忠平則表示，中俄聯合戰略巡航的主角是轟-6K與圖-95，都是戰略轟炸機，因此需要有戰鬥機伴飛護航。而俄羅斯的蘇-30和解放軍的殲-16都是重型戰機，這2款戰機護航有助於中俄聯合巡航實戰能力的提升。「作為中國的新銳戰機，殲-16在警戒、戰備巡航以及未來的軍事鬥爭中擔當重要的角色。而殲-16出現在此次中俄聯合巡航編隊中，顯示中國整體作戰能力有了較大提升，這自然有助於維護地區和平穩定。」

匿名軍事專家表示，從公開的照片看，參與護航的殲-16攜帶了2枚霹靂-10近程空對空導彈，也不排除在機腹掛架上攜帶遠程空對空導彈的可能。這款戰鬥機具有航程遠、獨立作戰能力強的特點，戰機採用雙發雙座設計，最大載油量超過9噸，還可進行空中受油，非常適合執行遠程護航任務。

宋忠平則說，為了應對戰場環境的不斷變化，強化實戰化能力，必須要配備足夠數量的戰鬥機來加以護航，確保空中戰略巡航可靠、有效、安全的執行。隨著軍事技術不斷進步，武器裝備性能越來越好，「不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國的殲-20和俄羅斯的蘇-57，屆時整體作戰能力會有非常大的提升。」

蘇-57戰機俄羅斯蘇愷航空集團開發的俄軍首款匿蹤第5代戰機，採單座雙發動機設計，正式服役為2020年，較中共第5代戰機殲-20晚了3年。這款戰機開發過程問題百出，參與投資的印度中途退出，其後測試與量產一直不順利。俄方宣稱蘇-57曾於2018年在敘利亞戰場測試，這次俄烏戰爭時也傳出曾參加戰事，但未獲證實。