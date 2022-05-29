1名女網友日前準備為自己房間換新冷氣，不料卻引來婆婆不滿，婆婆稱看不慣其消費習慣，丈夫則罵她沒一開始就先知會婆婆，但她解釋當初夫妻就商量好，婆家對口是丈夫，娘家對口才是她，如今丈夫卻怪罪她沒與婆婆說，讓她很無奈；其他網友則一致認為丈夫問題較大，而長輩其實只是需要一個被尊重感。

該女網友在臉書「匿名公社」發文表示，她婚後住在婆家，日前她準備在自己的房間添購冷氣，因為原本的機型較舊，她的丈夫問她有沒有知會婆婆買冷氣一事，她回應沒有，因為起初夫妻倆就已商量好，婆家的對口是丈夫，娘家的對口才是她，且她認為冷氣是裝在她房間，理當不需知會婆婆。

女網友準備為自己房間換新冷氣，卻引來婆婆不滿，丈夫罵她沒一開始就先知會婆婆，但她解釋當初夫妻就商量好，婆家對口是丈夫，如今丈夫卻怪罪她。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說，丈夫事後告知她，婆婆對於她買冷氣一事相當生氣，丈夫也暴怒與她冷戰，她不認為自己有錯，因為冷氣是她買的，電費也是她出的，不明白婆婆與丈夫暴怒的點，發文問說「有人知道買冷氣為什麼一定要跟婆婆說嗎？長輩的想法是什麼？」

其他網友留言說「長輩要的是一個尊重，所以決定了什麼大小事情都會希望你們可以知會一聲」、「真看不懂妳先生在生氣什麼，婚前說好婆家那邊是他對口，今天買冷氣沒跟婆婆講，到底誰的問題」、「你先生的問題。你婆婆感到沒被通知不高興，能理解」、「嗯...確實需要尊重長輩，但這應該是你或老公通知都可，由老公通知會更好」。