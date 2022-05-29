基隆市愛三路的麥當勞被基隆人暱稱為「大麥」，今(29日)晚8點宣告熄燈永久停業，讓不少基隆人都紛紛趕在最後一天到場回味懷舊。藝人謝忻稍早也帶著外甥女與外甥女親筆的畫作前去告別，並細數從小到大在「大麥」的34年份回憶，還自曝高中時也在那邊談戀愛。此外，演員謝于婷也穿著基隆女中制服現身合照，感慨「約大麥」這句話將走入歷史了。

謝忻今(29日)在臉書發打卡文表示：「34年前剛開幕的頭幾天，爸爸媽媽就帶著我和妹妹來嘗鮮了，享用著當時最流行的美式漢堡，無比滿足」；她憶起當時小學放學後，常常跑去媽媽的辦公室等她下班，之後全家人就會一起到一旁的「大麥」開心地吃晚餐，是家庭的幸福回憶。

謝忻還提到，每次只要遇到同學過生日，大麥的2樓就會變成小朋友的生日派對場地；到了國中情竇初開，下課常直奔大麥坐定，寫起情書給學長，因為在家不方便會被家人看到；高中的時候就直接在大麥談起兩小無猜的戀愛，「因為不會趕人呀，雖然冷氣會有意無意地開得很強」。

謝忻感性告別：「大麥，是我從小到大的回憶，謝謝它陪伴了我34年。今天我帶著小外甥女在它正式營業的最後一天，誠摯地跟它道別」，網友也有不少共鳴：「小時候的遊樂場耶」、「去逛廟口夜市都約在這邊集合(其實還有借廁所...)」、「我們以前不叫大麥啊 因為那時候基隆只有一間麥當勞…」、「基隆到底還留什麼回憶呢？（謝忻：很常有學生幹架的吉祥大樓！）」、「無限感傷，那有我滿滿的回憶！」。

演員謝于婷（Charlotte）稍早也來基隆廟口麥當勞打卡，只見她穿著多年沒上身的基隆女中制服說：「基隆女中畢業校友來跟熄燈大麥說掰掰。『約大麥』這句話，對在基隆生活的人都不陌生，以前高中下課都來附近拍貼、吃仙草奶凍、補習、逛街⋯雖然不一定會走進麥當勞，但生活圈就是以大麥這個地標為主。聽到它要關門，覺得有點感慨，再見了」。連藝人都紛紛特地來告別，可見這個地標帶給基隆人的回憶之深。