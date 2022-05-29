由於俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭東正教會27日與俄羅斯分道揚鑣，宣布「完全獨立」於莫斯科的東正教權威。對此，俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）29日罕見表達「理解」烏克蘭東正教會的決裂心情與立場。

法廣引述法新社報導，等同於東正教「教皇」的牧首基里爾29日在莫斯科基督救世主大教堂的禮儀中表示：「我們完全理解烏克蘭東正教會目前的苦難，我們明白，（烏克蘭）主教奧努弗里（Metropolitan Onuphury）和他的主教團必須以最明智的方式行事，以免使烏克蘭信眾的生活複雜化。」

作為莫斯科和全俄羅斯的牧首，基里爾說，他祈禱沒有什麼臨時的障礙，會破壞俄羅斯與烏克蘭人民的精神團結。

法新社報導，烏克蘭東正教會莫斯科分會27日斷絕與俄羅斯關係，宣布「烏克蘭東正教會的完全獨立及自主性」，並稱不認同基里爾支持俄國總統普丁進攻烏克蘭的立場。聲明還說，自烏克蘭宣布戒嚴以來，烏克蘭東正教會與莫斯科領導層的關係已變得「複雜或不存在」。

烏克蘭東正教會發言人大主教克里孟（Kliment）表示：「基里爾不但沒有譴責俄羅斯的軍事侵略行動，也沒有為受難的烏克蘭人民說話。」

俄羅斯東正教會發言人萊哥達（Vladimir Legoida）則回應，烏克蘭東正教會面臨「（烏克蘭）當局、陰謀家、民族主義思想者」的壓力，並指控「外部勢力試圖破壞俄羅斯東正教會團結」。

法廣報導，普丁的侵略與基里爾對他的支持，讓依附於莫斯科的烏克蘭教會處於越來越難以維持的境地。烏克蘭數百名牧師最近簽署一封公開信，要求基里爾因其於戰爭中的立場，應受宗教法庭審判。

烏克蘭教會的決裂，是近年來烏克蘭的第2次東正教分裂。以基輔牧首區為代表的部分烏克蘭教會，已經在2019年因克里姆林宮對烏克蘭的干預，而與莫斯科決裂，並承諾效忠於伊斯坦堡的東正教牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew）。