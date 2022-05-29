藝人郭彥均日前發文稱「很多孩子都走了」，遭行政院長蘇貞昌下令查辦是否涉及散布不實謠言，引發各界議論，律師李怡貞昨(28)日在臉書表示，這樣的事情其實怪政府、怪醫療人員，或是怪傳染途徑、親友或是怪抒發心情的藝人都無意義，只是徒增分裂，有人質疑此番言論是否在幫政府洗白，她今(29)日再度發文解釋，如果直接說「很多」，沒有具體數字，可能會讓身為父母的人覺得驚慌。

李怡貞今天晚間在臉書表示，如果郭姓藝人真的只是單純抒發心情，背後沒有什麼操作，她確實認為政府若是因此而查辦，已經過份箝制言論自由。但她也呼籲大家，不要刻意扭曲她的文章，並強調如果是她自己的孩子，因為疫情而腦炎過世，自己當然一定會覺得很多，只要一個就是多。

但李怡貞也認為，如果是要告訴社會大眾，孩子因疫情併發腦炎而過世的狀況，如果直接說「很多」，沒有具體數字，沒有進一步去說比例，而且是執業的醫護人員的聲明，是不是會讓人誤會還有什麼黑數？會讓身為父母的人覺得驚慌。

李怡貞強調，她的文章不是要幫政府洗白，她說「我還不是總統，能力沒那麼大，而且也說了覺得政府慢半拍，也希望能趕快找出更多更好的應變方法，減少憾事發生，單純就是這樣爾爾，我目前沒有黨派，沒有要參加選舉，沒有任何人花錢讓我發那篇文章，沒有任何勢力影響或脅迫」。