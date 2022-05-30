上海市委書記李強29日在該市閔行區檢查企業防疫與復工復產情況時指出，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，高效統籌防疫與經濟社會發展，以更大力度走訪企業、服務企業，及時推動優惠企業政策落實，並為企業排憂解難，確實增強企業信心及預期。

香港信報報導，李強又指，目前防疫形勢持續走俏，正向常態化防控階段轉換，加快恢復正常生產生活秩序是重中之重。要進一步深化細化走訪企業機制，及時了解掌握企業堵點難點痛點，精準推送政策服務，讓企業心無旁騖抓生產、謀發展。

李強表示，企業面對的困難和問題各有不同，支持措施要更有針對性，幫助企業服務要更高效到位，用足用好加快經濟恢復和重振相關政策措施，進一步釋放政策效應，讓企業有實實在在的感受度和獲得感。要在「鏈式復工」上下更大工夫，對產業鏈、供應鏈相配套企業統籌考慮，提升復工復產整體效應，加快推動復工達產。