新冠病毒爆發至今已3年，即使疫苗逐步普及，但是治療藥劑的有限，使得我們總還是每天都看到許多悲劇。即使在政客眼中，新冠病逝者只是一個統計數字，還會警告民眾「不要造謠，否則法辦」，但恐嚇我們沒用，疫情又不會因此而好轉，與其嚇唬百姓，醫療單位更該放心思在研究如何有效而便宜的治療方法。新的好消息是，一種已問世十幾年的抗菌型抗生素氯氟辛醇(Clofoctol)，或許可以治療新冠肺炎，至少在小鼠研究中是順利的。

每日科學報(Scitech Daily)報導，不得不承認，COVID-19已確定是21世紀最嚴重的世界公衛問題，雖然已經研發出多種疫苗可以減少住院和死亡，但棘手的是，疫苗竟然不能阻止病毒傳播。因此我們真正需要的是有效療法。雖然已經開發了一些試驗型新藥，但是數量稀少且昂貴，使得多數確診者仍然是依靠最傳統的「天然自癒法」在對抗肺炎，其中的風險不言而喻。

許多科學團隊會把目光放到已研發的藥物中，說不定其中就有對 COVID-19 有效的潛在抗病毒療法。法國巴斯德研究所(Institut Pasteur)的科學家們就調查Apteeus生技公司的藥物資料庫，該庫收納 1,942 種已獲批准使用的藥物，以識別這些藥物對SARS-CoV-2的效果。 貝盧札爾(Sandrine Belouzard)和杜比松(Jean Dubuisson)就挑到了氯氟辛醇，他們以此著手進行小鼠實驗。

根據醫事百科，氯氟辛醇是一種抑菌抗生素，可用於治療由革蘭氏陽性菌引起的呼吸道和耳鼻喉感染。也就是它可以治療細菌型肺炎，而對人體肺組織不會有負擔。

現在，研究人員發現，氯氟辛醇的作用不只如此。接受氯氟辛醇治療的感疫小鼠中，明顯病毒量降低，發炎反應降低，也就是它成功的抑制病毒量，也就降低了肺部發炎，與重症惡化的機率。

作者說「在這項研究中，我們通過層層篩選，確定氯氟辛醇是一種有效對抗SARS-CoV-2 的抗病毒藥物。而且在隨後的實驗也進一步證明，氯氟辛醇的藥理作用可降低發炎基因的表達，降低肺部病變並降低病毒數量。」

「氯氟辛醇同時具備抗病毒和抗發炎特性，有力地證明了它將是一種足夠平價的COVID-19治療候選藥物，這在疫情嚴重的資源貧乏地區是特別重要的。」

不過，仍然需要研究它應用在人體上是否也同樣有效，畢竟人類和小鼠有著巨大的生理差異的限制。此外，小鼠在治療後僅兩天就被安樂死，因此長期影響仍然未知。