PTT論壇表特版（Beauty）常分享各種職業的美女，有時也會出現超辣熟女，被鄉民大喊「阿姨我不想努力了」；近日有網友以「單身姑姑」為題發文，曬出一系列性感美照，甜美外表和豐滿上圍讓大批網友全暴動，紛紛喊：「我是過兒」，隨後有人起底了這名超正姑姑的真面目。

PTT表特板上近日有篇貼文以「單身姑姑」為題，並曬出一系列性感美豔照，只見一張照片中她身穿白色細肩背心，雪白渾圓UU差點溢出，對鏡頭露出燦笑電暈網民；另張照片則穿上一襲深藍色旗袍，雖然全身包緊緊，但好身材仍然藏不住，凹凸有致的玲瓏曲線讓人鼻血噴爆。

貼文一出馬上引起鄉民們暴動，紛喊：「這個姑姑超讚的！」、「應徵姑丈的報名表來一張謝謝」、「短髮好好看！」、「那個旗袍也太讚…」；不意外更多人拿《神鵰俠侶》開玩笑：「姑姑，你的過兒來了」、「姑姑您好，我是楊過」、「可以叫我過兒」、「手斷過 可以報名當楊過了嗎？」、「想跟姑姑一起在古墓」、「姑姑 一起練玉女心經吧」、「又一個看標題就知道推文XD」、「這篇過兒大量發生中」。

有網友起底這位「性感姑姑」的真實身分，原來是擁有4.4萬名粉絲追蹤的28歲網紅「阿楚」，由於她時常曬出和姪女或朋友小孩的合照，而有著「最美姑姑」的稱號；雖然阿楚不是第一次被分享到表特，但厲害到犯規的顏值身材秀出，還是讓她輕易被表特鄉民「推到爆」。