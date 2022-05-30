最近有一則外電報導，美國銀行對資深經理人展開調查，發現全球投資人對各國央行極度升息的宣示感到恐慌，對經濟前景的樂觀情緒已掉到歷史新低，加上對停滯性膨脹的疑慮加深，使得投資人紛紛提高現金比率。這項調查發現全球投資人現金水位已來到二○○一年九月以來最高，二○○一年是九一一恐怖攻擊發生的時間點，顯示投資人已將央行升息的鷹派立場列為最大風險。其次才是全球經濟衰退，當然後面還有通貨膨脹、俄烏戰爭、新冠疫情這幾個顯著的變數。

息利股相對有支撐

這當中，把Fed鷹派升息，加上對經濟衰退疑慮加在一起，很容易對股市產生具大殺傷力。這一波全球股市的殺盤「到底了」沒有？這可從美股迄今仍處在激烈震盪期看出端倪；以美股為例，道瓊指數在五月十八日大跌一一六四．五二，後來每一天都出現巨幅震盪，例如二十三日大漲六一八．三四之後，二十四日盤中下殺超過六百點，但收盤又上漲四八．三八，從技術面來看，道瓊指數在三○六三五．七六觸底，也拉出下影線，但科技股賣壓仍沈重，Nasdaq、費城半導體指數賣壓未盡，美股在技術面出現負乖離，但市場信心仍未平復，多空仍有激戰。

從漲時重勢、跌時重質的角度來看，這一次有息的個股，像Apple、微軟，雖然隨勢下跌，但相對仍比較有支撐力，而從未配過息的Google、Amazon、FB、Tesla等跌起來就比較重，最近想吃下Twitter的馬斯克才剛把推特吃到肚子又反悔，嫌太貴，又造成推特股價大跌，也連帶影響Tesla走勢。幾個月前，Tesla才創了一二四三．四九美元天價，二十四日最低跌到六二○．五七美元，股價已遭到腰斬，Tesla市值最高的時候，達一．二四八兆美元，現在剩下六三○八．三五億美元，已經折損掉一半了。

這次費半指數壓力也很沈重，先前Nvidia股價最高漲到三四六．四七美元，市值衝高到八六七五．六四億美元，把台積電都比下去，這回Nvidia跌到一五五．六七美元，市值剩下四○四四．九億美元，也剩下不到一半。當然AMD跌幅也很嚇人。這次台灣的半導體股使不上力，顯然也與SOX指數跌不休有關。今年費城半導體指數最高到四○六八．一五，最慘跌到二七五四．七六，單是指數就跌了三二．二八％，台灣在費半掛牌的個股當然不會太好，這次日月光、聯電ＡＤＲ都重挫，慧榮科技也趁機併給人家。

這一波台積電ＡＤＲ最低跌到八七．○一美元，如果從一四五美元起算，從最高檔下來已跌掉三九．九％，今年台積電跌二七．四四％，如今跟Nvidia、AMD來比，台積電算是好的，不過，這對台股加權指數的影響就很大了。

美國最近經常出現跳水股，像是Snap發布獲利影響，二十四日股價一天重挫四三．○八％，去年底最高達八三．三四美元，現在跌到十二．六五美元。女股神Cathie Wood最愛的Roku，從四九○．七六跌到七五．○三美元，也是十分慘烈。最近號稱東南亞最大電商的蝦皮（SEA）發布首季虧損五．八億美元，股價已從三七二．七美元滑落到五四．○八美元。在香港掛牌的高鑫零售，公布首季從去年同期賺二一．八三億人民幣，變成虧損七．三九億人民幣，股價 從十三．四殺到剩二．一港元，從這些景象可以看出基本面才是股價重要護城河。

靠吹噓大漲 修正很慘烈

今年以來，所有靠吹噓大漲的個股，股價修正都很慘烈，像去年瘋狂的AMC，股價從一．九一大漲到七二．六二美元，現在又跌到剩下十．三美元，這次決定在美國下市的滴滴從上市第二天的十八．○一美元，現在只剩下一．三七美元，滴滴在美國下市，也折損所有投資人，現在在美國不能交財報的中國企業可能必須打包回到中國或香港市場。

從全球股市這次的修正可以嗅出，這是一輪基本面的調整，聯準會鷹派升息的刀子才剛舉起，所有人往最悲觀的經濟衰退去設想，這個時候所有法人機構遞出來的目標價，大家都砍不下，例如，高盛在五月十七日又宣布上調台積電目標價到九一二元，最新報告指出二○二一到二五年的晶圓代工年複合成長（ＣＡＧＲ）達十六％產值，將成長到一八一○億美元，ＡＩ、電動車、ＨＰＣ（高速運算）等產業大趨勢，先進製程的年複合成長可達二三％，遠超過成熟製程的十％，高盛把台灣的台積電現貨價從八六○元上調到九一二元，美國掛牌的ＡＤＲ也把目標價從一五四美元拉高到一六三美元，聯電的目標價也調升到六五．九元，這都是買進評等，不過在市場資金退潮下，投資人並不埋單。

這次台積電從六八八元殺到五○五元，接下來要看五○○元的關卡保衛戰能不能守得住？從營運的角度來看，台積電今年的成長沒有問題，全年ＥＰＳ至少三○元起跳，有人估到三三～三五元之間；換句話說，台積電今年本益比已下修到十七倍左右，五○○元左右的台積電能不能形成「矽盾」？這是台股今年防守最重要的標竿之一。如果台積電守不住五○○元關卡，台股的一萬五千點當然會有壓力。過去幾年，台積電是台股衝過一二六八二、且不斷攻城掠地最重要焦點，台積電股價的榮枯影響台股非常重大。

台積電影響台股重大

一家台積電影響台股指數重大，不過旗下子公司今年似乎展現更堅強的往上態勢，四月下旬以來，創意從三六四大漲到五七四元，展現熱度的多頭氣勢，核心關鍵是今年創意的七奈米、五奈米人工智慧晶片委託設計（ＮＲＥ）顯著成長，ＡＩ晶片開始轉換成合ASIC，過去業績平穩的創意，四月營收已拉高到十七．七六億元，今年前四月成長四五．五％，首季ＥＰＳ四．○七元，也是歷史次高。這次股價先行，值得特別留意台積電旗下子公司，包括業績尚未起跑，但股價重新站上年線的精材。(全文未完)

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