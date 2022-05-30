許多人在心臟病急性大發作前，根本不知道自己早有問題。醫師強調，其實平日都有警訊，只是常被人輕忽。研究發現，半數以上的心肌梗塞患者，在病發前一個月內到幾天內，曾出現胸悶、胸痛，連帶左側手臂、頸部或背部都有痛感，還會略感喘不過氣，有時靜坐也會冒冷汗，這些情況恐已都是心臟在喊救命。

聯安診所鄭乃源醫師指出，心肌梗塞的常見發作前症狀包括：

1. 胸痛或胸悶，覺得心臟被擠壓：左胸和胸口正中心悶、痛，有壓迫或燒灼感，且反覆發生。

2. 呼吸不順暢、會喘：平時走路、上下樓梯都不會感到喘，最近卻開始覺得喘。

3. 延伸型疼痛：疼痛感延伸到左手臂、脖子甚至背部，但無法清楚指出明確的疼痛點。

4. 上腹痛：非典型的心肌梗塞症狀，常被誤認一般腸胃不適而被輕忽。提醒三高及心臟病高危族群，若有相關症狀更須謹慎。

5. 冒冷汗；

6. 頭暈；

7. 噁心、嘔吐。

這些都是心肌梗塞的典型症狀，也可能為急性心肌梗塞快要發作的前兆。鄭乃源醫師提醒，不論平常有無心臟問題，都要提高警覺。

●中醫吳明珠：心肌梗塞發作時 第一時間自救這樣做

中醫師吳明珠在《吳明珠教你養好心》書中提到，再強壯的人都經不起一次心臟跳電，除了平常就要均 恆飲食、控制三高、保持運動習慣、正常作息做好保養之外，在心肌梗塞發作到獲得緊急醫療處置的黃金時間內，可以試著這樣做：

心肌梗塞發作時的自救法(資料來源/《吳明珠教你養好心》時報出版提供 圖/中時新聞網製圖)

吳明珠中醫師強調，極泉穴是心經上非常重要的穴道，可以刺激全身發汗、發熱，讓全身循環。這也是急救時的關鍵穴道，尤其在心肌梗塞、心臟缺氧、心絞痛時可以運用，對預防各種心臟病有助益。

此外，平時工作壓力大時，也能適時按摩極泉穴，藉以改善胸悶、胸痛、心悸。不過若是常感不適，並且有上述心肌梗塞前兆，還是要盡快就醫診治，以免急性發作危及性命。