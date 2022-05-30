明明沒有懷孕，也未哺乳，但乳房卻持續分泌乳汁，且月經失調，陳小姐覺得奇怪，就醫檢查確診為高泌乳激素血症，研判與服用精神安定劑、抗憂鬱劑等原因有關。

台北市聯合醫院仁愛院區藥師高業民表示，在正常狀態下，卵巢會經過濾泡成熟 （促濾泡成熟素）、促進排卵（雌激素、黃體生成素）、子宮內膜增厚（黃體素）、準備著床等階段。一旦順利懷孕，大腦活化泌乳激素分泌，增加乳汁分泌，同時它會抑制雌激素生成和排卵。

如果沒有懷孕、泌乳，卻分泌乳汁，極可能為高泌乳激素血症，致病原因可分為生理性及病理性兩種。前者為壓力、乳房刺激、性交、辛辣或油膩的飲食。後者則包括：藥物性、甲狀腺性、腎上腺性和泌乳激素瘤等。

高業民解釋，部分藥品可能引起高泌乳激素血症，例如：精神安定劑、抗憂鬱藥、促進腸胃蠕動等藥品等，建議有這方面困擾的女性就診時主動提出自己的用藥狀況，與醫師討論。

高業民指出，若懷疑高泌乳激素血症係由藥品所引起，一般醫師評估是否停藥，或換藥繼續治療，以改善不適症狀，並解決不孕困擾。

此外，高泌乳激素血症患者如合併高血壓，在服用藥物期間應留心血壓變化，若出現血壓過高或過低，建議先停用藥品，並迅速回診。

食藥署表示，高泌乳激素血症雖可能導致不孕，但經過治療後，大部分仍可順利懷孕。建議不孕困擾合併月經週期不規律的女性，應至醫療院所檢查，並找出原因。